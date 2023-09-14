Тарасова шокирована словами Карпина: Он не должен возглавлять сборную, мне стыдно за него

«Я бы посоветовала ему не работать, если он не может сделать из футболистов тех людей, которые могут побеждать.
Он не должен возглавлять сборную России. Такие слова бьют и по мотивации спортсменов.
Он набирал этих игроков, и ничему их не учит. Очень интересно! Я первый раз слышу такие заявления за всю свою жизнь. Это не тренер. Мне стыдно за него», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».
Сбор национальной команды прошел с 4 по 12 сентября. В состав сборной вошли 49 игроков, которые были разделены на две группы. Первая (футболисты до 21 года) провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а вторая сыграла с Катаром (1:1).
Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.