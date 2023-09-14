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    Тарасова шокирована словами Карпина: Он не должен возглавлять сборную, мне стыдно за него

    Футбол Сборная России Футбол России Ростов
    Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова по фигурному катанию отреагировала на слова главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, который призвал игроков уезжать за границу.

    Татьяна Тарасова
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    Татьяна Тарасова

    «Я бы посоветовала ему не работать, если он не может сделать из футболистов тех людей, которые могут побеждать.

    Он не должен возглавлять сборную России. Такие слова бьют и по мотивации спортсменов.

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    • Он набирал этих игроков, и ничему их не учит. Очень интересно! Я первый раз слышу такие заявления за всю свою жизнь. Это не тренер. Мне стыдно за него», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

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    • Сбор национальной команды прошел с 4 по 12 сентября. В состав сборной вошли 49 игроков, которые были разделены на две группы. Первая (футболисты до 21 года) провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а вторая сыграла с Катаром (1:1).

    Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.

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