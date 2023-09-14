Слуцкий оштрафован и отстранен от футбола на год условно

Бывший главный тренер сборной Россииотстранен от футбольной деятельности на один год условно и оштрафован на 100 тысяч рублей решением комитета по этике РФС.

«В связи с допущенными членом комитета сборных команд РФС Леонидом Слуцким нарушениями ст. 8 регламента РФС по этике, в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к Леониду Слуцкому санкции в виде штрафа в размере 100 000 рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 1 год условно», — написано в заявлении комитета по этике РФС.

«Комитет по этике РФС пришел к выводу, что поведение Леонида Слуцкого в выпуске "Коммент.Шоу" от 14 августа не соответствует требованиям статьи 8 регламента РФС по этике (Субъектам футбола необходимо оценивать свое поведение, которое может оказать соответствующее влияние на репутацию ФИФА, УЕФА, РФС и поэтому такие субъекты должны вести себя достойно, этично, уважительно в любое время). Ранее Леонид Слуцкий уже получал штраф и условную дисквалификацию в связи с нарушением регламента. В связи с этим, руководствуясь ст. 4 регламента РФС по этике, комитет по этике РФС решил применить к Леониду Викторовичу Слуцкому санкции в виде штрафа в размере 100 000 рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 1 год условно», — прокомментировал ситуацию председатель комитета РФС по этике Андрей Стукалов.

Напомним, после матча «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1) в 4-м туре РПЛ форвард железнодорожников Артем Дзюба угрожал «засунуть в одно место телефон» журналисту Виталию Бородину в ответ на вопрос о своей результативности. Комментируя инцидент, Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу» назвал Бородина «19-летним дебилом».