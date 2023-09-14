Магуайр: За последние годы я многое пережил, как плохое, так и хорошее

Защитникзаявил, что не страдал от психологического давления во время того, как не выходил на поле в прошлом сезоне, оставаясь в запасе.

«Я бы не сказал, что я человек, который страдает от психологического давления. За последние годы я многое пережил, я был капитаном "МЮ" около четырех лет. В таком случае берешь на себя большую ответственность и все, что за этим следует — как много плохого, так и много хорошего.

Моя карьера в составе сборной Англии, как и клубная карьера, — мой приоритет. Я обдумывал все, когда не выходил в стартовом составе на поле в первых четырех турах АПЛ.

Я хочу играть в футбол. Первые недели были трудными, потому что мы проводили по одному матчу в неделю, а тренер не выбирал меня. Но у нас вперед много матчей, и я уверен, что буду много играть», — сказал Магуайр Sky Sports News.

В прошлом сезоне защитник провел только 16 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями. В сезоне 2023/2024 Магуайр одну встречу в Премьер-лиге.