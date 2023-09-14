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    Левандовский: У меня в запасе еще два, может быть, три года в футболе

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    Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский ответил на вопрос о том, когда планирует завершить спортивную карьеру.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    «У меня еще два года по контракту с "Барсой", плюс опция еще на сезон. Саудовская Аравия? Сейчас даже не думаю об этом. Я предельно счастлив в Барселоне со своей семьей — это касается и команды, и города. Как человек я счастлив.

    Это мои последние годы в футболе. У меня в запасе еще два, может быть, три года. Не поймите неправильно, я всегда хочу быть успешным и забивать голы, но я уже не такой цепкий, как ранее», — цитирует Левандовского Soccer Nation.

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