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    Коваленко не намерен покидать «Зенит»

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    Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Коваленко заявил, что настроен бороться за место в составе санкт-петербургском клуба.

    Александр Коваленко
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    Александр Коваленко

    «Для меня матч с Египтом очень важен был, у меня мало игрового времени в "Зените". Дальше, надеюсь, больше. Благодарен штабу, что меня вызвали.

    Сильно ли недоволен, что не играю в "Зените"? А чего быть недовольным? Надо понимать, какие там футболисты, на что я шел, когда туда переходил.

    Надо лучше работать. Никаких мыслей о том, чтобы уйти в аренду зимой пока нет. Есть Кубок, дай бог со временем у меня будет больше игровой практики», — приводит слова Коваленко «Чемпионат».

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    • Коваленко перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» перед началом сезона. В текущем чемпионате России 20-летний футболист провел два матча, в которых не отметился результативными действиями.

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