Коваленко не намерен покидать «Зенит»

Полузащитник «Зенита» и сборной Россиизаявил, что настроен бороться за место в составе санкт-петербургском клуба.

«Для меня матч с Египтом очень важен был, у меня мало игрового времени в "Зените". Дальше, надеюсь, больше. Благодарен штабу, что меня вызвали.

Сильно ли недоволен, что не играю в "Зените"? А чего быть недовольным? Надо понимать, какие там футболисты, на что я шел, когда туда переходил.

Надо лучше работать. Никаких мыслей о том, чтобы уйти в аренду зимой пока нет. Есть Кубок, дай бог со временем у меня будет больше игровой практики», — приводит слова Коваленко «Чемпионат».

Коваленко перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» перед началом сезона. В текущем чемпионате России 20-летний футболист провел два матча, в которых не отметился результативными действиями.