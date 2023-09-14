Карпин назвал лучших футболистов России

Главный тренер сборной Россииобъяснил выбор игроков для стартового состава в товарищеском матче с Катаром (1:1).

«Можно ли сказать, что стартовый состав на Катар — это сильнейшие футболисты России, за исключением травмированных и тех, кто не сумел приехать? Ну, те 21 человек, что поехали в Катар, и те 11, что вышли в стартовом составе, мы считаем, что да», — сказал Карпин в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Сбор национальной команды прошел с 4 по 12 сентября. В состав сборной вошли 49 игроков, которые были разделены на две группы. Первая (футболисты до 21 года) провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а вторая сыграла с Катаром (1:1).