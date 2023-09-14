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    Экс-футболист сборной Англии о Мудрике: Ему нужно быть более агрессивным

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    Бывший футболист сборной Англии Глен Джонсон оценил игру полузащитника «Челси» Михаила Мудрика.

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    «Я считаю, что ему нужно быть намного более агрессивным, если он хочет начать улучшать свой уровень выступлений. Я не хочу, чтобы он был физически агрессивным, я хочу, чтобы он продолжал отталкивать защитников каждый раз, если учесть, насколько он быстр.

    Если вы настолько быстры, вам всегда следует пытаться выйти с кем-нибудь один на один или сделать что-нибудь продуктивное, чтобы болельщики могли тебя поддержать. Когда это произойдёт, он, возможно, сможет обрести некоторую уверенность и, надеюсь, сможет забить еще несколько голов и сделать результативные передачи.

    Я верю, что время для него тикает, потому что все говорят о нём каждую неделю, и мне его жаль, потому что это непросто, когда ты идешь в большой клуб, особенно с теми ожиданиями, которые возлагались на Михаила. В конечном итоге, я верю, что у него есть качества, чтобы изменить ситуацию, но он должен сделать это быстро», — приводит слова Джонсона Ggrecon.

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    • Напомним, что Мудрик пополнил состав «Челси» по ходу прошлого сезона, подписав контракт на 8 лет. В сезоне 2023/2024 полузащитник провел 3 матча в АПЛ, не отметившись результативными действиями.

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