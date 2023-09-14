ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николя Пепе Из трансферного рекорда в свободные агенты: почему Николя Пепе провалился в «Арсенале»
  • 21:47
    • Дубль Рашевского обеспечил «Динамо» победу в дерби с ЦСКА
  • 20:00
    • Официально: Верратти подписал контракт с катарским «Аль-Араби»
  • 19:54
    • Бразилец Бителло в шаге от перехода в «Динамо»
    Все новости спорта

    Интернасьонал — Сан-Паулу: смотреть онлайн в прямом эфире

    14.09.2023 в 03:30 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Интернасьонал — Сан-Паулу

    Футбол Латинская Америка
    В 03:30 14.09.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Интернасьонал — Сан-Паулу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами Интернасьонал и Сан-Паулу. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.

    Последний матч между собой: Сан-Паулу — Интернасьонал 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Для тех, кто делает ставки:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатную прямую онлайн-трансляцию игры Интернасьонал — Сан-Паулу.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, составы команд, подробная предматчевая статистика.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Каким получится первое в сезоне «Зеленое дерби»?
  • «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 3.14
    •
  • После крупного поражения от «Амура» «Авангард» настроен на уверенную победу
  • «Авангард» — «Адмирал». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Каспий» будет бит!
  • «Каспий» — «Мактаарал». Прогноз и ставки
  • 2.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.54
  • Экспресс дня 14 сентября
  • Сегодня в 20:30
    •  3.14
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Каспий — Мактаарал
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Аксу — Окжетпес
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ред Булл Брагантино — Гремио
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.66
  • Прогноз на матч Остапенко — Коллинс
  • Теннис
  • Сегодня в 00:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Калинина — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 00:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Торпедо — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры