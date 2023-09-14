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    Губерниев: Квалификация наших футболистов недостаточна, чтобы играть в Европе

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    Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о словах главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, который посоветовал отечественным футболистам уезжать из РПЛ в зарубежные клубы.

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    «Я бы тоже рекомендовал Валерию Карпину возглавить миланский "Интер". Но, к сожалению, квалификация наших футболистов недостаточна, чтобы играть в Европе. Можно рекомендовать все, что угодно, но никто не поедет в Европу. Наши футболисты там никому не нужны. Если бы был спрос, то наши футболисты заполонили бы чемпионаты Европы, как это сделали наши хоккеисты в НХЛ. Сказать легко, сделать сложно.

    Наши футболисты очень переоценены, в России они получают очень большие деньги, поэтому никто их брать не будет. В целом Карпин говорит здравые вещи: нужно играть там, где лучше. Поэтому кто сейчас будет говорить про суть патриотизма, могут по традиции идти в сад. Тут иные причины игры наших футболистов в РПЛ — их просто не возьмут в Европу. Карпин говорит как спортсмен, он понимает разницу игры в РПЛ и в европейском чемпионате с кубками. Можно любить родину, играя за "Вашингтон Кэпиталз", ничего страшного в этом нет.

    Отъезд Карпина? Не стоит забывать, что он гражданин ЕС, родился в Нарве и гражданин Эстонии по факту рождения. Если Карпин уедет, то я пожелаю ему всего самого доброго. Люди ищут там, где лучше. Он может возглавить что угодно. Всегда хочется развития на международной арене, получать перспективы развития, а в России сейчас ситуация сложная. Если он уедет, я пойму его и пожелаю всяческих удач», — цитирует Губерниева Sport24.

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