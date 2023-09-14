Глебов заявил, что «Ростову» необходимо улучшить игру в обороне

Капитанрассказал о проблемах в игре команды, которые нужно решить по ходу нынешнего сезона.

«Мы плюс-минус понимаем, в чем проблемы "Ростова" сейчас. Поэтому настроены в ближайшее время улучшить результаты. Сезон только стартовал. И нет такого, что нужна была смена обстановки. Спокойно работаем. Понятно, что многое нужно выправлять. Но надеюсь, что исправим ситуацию.

В чём эти проблемы? Я думаю, что в первую очередь — это оборона. Очень много пропускаем, поэтому такие результаты.

Нервозности нет. Я ещё раз повторю, что в целом у нас есть понимание наших проблем. Понимаем, над чем надо работать и что нужно исправлять. Имею в виду оборону. Если начнём с обороны, исправим тактические моменты, то думаю, что будет проще», — приводят слова Глебова Известия.

Напомним, что после 7-и туров «Ростов» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 7-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Валерия Карпина сыграют 16-го сентября с «Балтикой».