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    Глебов заявил, что «Ростову» необходимо улучшить игру в обороне

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    Капитан «Ростова» Данил Глебов рассказал о проблемах в игре команды, которые нужно решить по ходу нынешнего сезона.

    Данил Глебов
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    Данил Глебов

    «Мы плюс-минус понимаем, в чем проблемы "Ростова" сейчас. Поэтому настроены в ближайшее время улучшить результаты. Сезон только стартовал. И нет такого, что нужна была смена обстановки. Спокойно работаем. Понятно, что многое нужно выправлять. Но надеюсь, что исправим ситуацию.

    В чём эти проблемы? Я думаю, что в первую очередь — это оборона. Очень много пропускаем, поэтому такие результаты.

    Нервозности нет. Я ещё раз повторю, что в целом у нас есть понимание наших проблем. Понимаем, над чем надо работать и что нужно исправлять. Имею в виду оборону. Если начнём с обороны, исправим тактические моменты, то думаю, что будет проще», — приводят слова Глебова Известия.

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