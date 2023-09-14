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    Генич: Не понимаю, за что отстранили Слуцкого?

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    Комментатор и ведущий Константин Генич отреагировал на информацию об отстранении футбольного тренера Леонида Слуцкого.

    Константин Генич
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    Константин Генич

    «Не понимаю, за что?! Он даже адресно не обращался. За фразу "какой-то 19-летний дебил" теперь на год (пусть и условно) отстраняют от футбола?!

    Других забот у комитета по этике нет, конечно… "судьбоносные" ребята», — написал Генич в своём телеграм-канале.

    Напомним, после матча «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1) в 4-м туре РПЛ форвард железнодорожников Артем Дзюба угрожал «засунуть в одно место телефон» журналисту Виталию Бородину в ответ на вопрос о своей результативности. Комментируя инцидент, Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу» назвал Бородина «19-летним дебилом».

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