Генич: Не понимаю, за что отстранили Слуцкого?

Комментатор и ведущийотреагировал на информацию об отстранении футбольного тренера

«Не понимаю, за что?! Он даже адресно не обращался. За фразу "какой-то 19-летний дебил" теперь на год (пусть и условно) отстраняют от футбола?!

Других забот у комитета по этике нет, конечно… "судьбоносные" ребята», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, после матча «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1) в 4-м туре РПЛ форвард железнодорожников Артем Дзюба угрожал «засунуть в одно место телефон» журналисту Виталию Бородину в ответ на вопрос о своей результативности. Комментируя инцидент, Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу» назвал Бородина «19-летним дебилом».