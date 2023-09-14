Эмблемы двух российских футбольных клубов вошли в топ-100 лучших

Портал FourFourTwo отобрал 100 лучших логотипов в истории клубного футбола. В рейтинг попали эмблемы двух российских команд.

Ими стали московский ЦСКА и петербургский «Зенит».

«Эмблема ЦСКА с кириллическими буквами и квадратным видом была введена в 2003 году, а затем снова обновлена в 2008 году, чтобы стать больше, жирнее и ярче. ЦСКА начинал как армейская команда с типично сдержанным логотипом, прежде чем в 1923 году на эмблеме появилась красная звезда. С годами он развивался, в него добавляли новые элементы, и со временем он становился всё ярче — с венками из листьев, лентами и эмблемой», — говорится в рейтинге об эмблеме армейцев.

«Читаешь и ищешь слово "Зенит", но оно так и не появляется. Это "3"? "H"? Потребовалось слишком много времени, чтобы понять, что это написано не тем алфавитом, который мы знаем и любим, но мы узнаем хороший дизайн, когда увидим его», — описывается эмблема сине-бело-голубых.