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    «Арсенал» намерен подписать новое соглашение с норвежским хавбеком

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    Руководители лондонского «Арсенала» активно работают над новым контрактом для норвежского полузащитника Мартина Эдегора.

    Мартин Эдегор
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    Мартин Эдегор

    По информации журналиста Фабрицио Романо, представители лондонского клуба хотели бы продлить соглашение с 24-летним футболистом. «Канониры» настроены оптимистично, да и сам игрок не против остаться в клубе.

    Действующий договор Эдегора с «Арсеналом» рассчитан до июня 2025 года. До этого полузащитник выступал за «Реал».

    В прошлом сезоне Эдегор сыграл 45 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал восемь голевых передач. В нынешнем Эдегор сыграл четыре матча и забил два мяча.

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