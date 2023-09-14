«Арсенал» намерен подписать новое соглашение с норвежским хавбеком

Руководители лондонского «Арсенала» активно работают над новым контрактом для норвежского полузащитника

По информации журналиста Фабрицио Романо, представители лондонского клуба хотели бы продлить соглашение с 24-летним футболистом. «Канониры» настроены оптимистично, да и сам игрок не против остаться в клубе.

Действующий договор Эдегора с «Арсеналом» рассчитан до июня 2025 года. До этого полузащитник выступал за «Реал».

В прошлом сезоне Эдегор сыграл 45 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал восемь голевых передач. В нынешнем Эдегор сыграл четыре матча и забил два мяча.