Черчесов: Оформил Fan ID, задержался в Москве — накопились дела, надо решать

Бывший главный тренер сборной Россиипризнался, что оформил Fan ID (карту болельщика) для посещения матчей РПЛ.

«Накопились разные дела, их надо решать. Так что я пока задержался в Москве. Вот, например, Fan ID только что оформил.

Ажиотаж из-за моего появления на матчах — это слишком громкое слово, давайте не преувеличивать. Да, допускаю, что возникнет какой-то дополнительный интерес в случае прихода на тот или иной стадион, но мне-то что делать: из дома теперь не выходить?

Разные слухи могут появиться в любом случае — ходи хоть в кино, хоть на концерт, хоть на футбол», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Напомним, в июле Черчесов был уволен с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша».