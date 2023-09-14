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    Черчесов: Оформил Fan ID, задержался в Москве — накопились дела, надо решать

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    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что оформил Fan ID (карту болельщика) для посещения матчей РПЛ.

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    «Накопились разные дела, их надо решать. Так что я пока задержался в Москве. Вот, например, Fan ID только что оформил.

    Ажиотаж из-за моего появления на матчах — это слишком громкое слово, давайте не преувеличивать. Да, допускаю, что возникнет какой-то дополнительный интерес в случае прихода на тот или иной стадион, но мне-то что делать: из дома теперь не выходить?

    Разные слухи могут появиться в любом случае — ходи хоть в кино, хоть на концерт, хоть на футбол», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, в июле Черчесов был уволен с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша».

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