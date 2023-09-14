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    Булыкин: У нас много денег тратится не на футбол, а на людей, которые около него

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    Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказал мнение о том, как должны распределяться деньги в российском футболе.

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Почему клубы не могут сократить зарплатные ведомости? Если футболист выходит на поле и зарабатывает деньги, если клуб выполняет задачу и тратит деньги.

    Пускай у нас три клуба тратят... Есть такие большие команды, как "Бавария", ПСЖ, "Манчестер Сити", или взять "Аякс", который постоянно выигрывает... Но в этих чемпионатах многие клубы уже доказали, что деньги не главное. Они могут обыгрывать грандов.

    Здесь дело не в деньгах, а в подходе к футболу. Понятно, что у нас много денег тратится не на футбол, а на людей, которые около него. Но этим уже должны заниматься другие органы, которые заботятся о том, куда тратятся средства государства», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

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