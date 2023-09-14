Булыкин: У нас много денег тратится не на футбол, а на людей, которые около него

Экс-форвард сборной Россиивысказал мнение о том, как должны распределяться деньги в российском футболе.

«Почему клубы не могут сократить зарплатные ведомости? Если футболист выходит на поле и зарабатывает деньги, если клуб выполняет задачу и тратит деньги.

Пускай у нас три клуба тратят... Есть такие большие команды, как "Бавария", ПСЖ, "Манчестер Сити", или взять "Аякс", который постоянно выигрывает... Но в этих чемпионатах многие клубы уже доказали, что деньги не главное. Они могут обыгрывать грандов.

Здесь дело не в деньгах, а в подходе к футболу. Понятно, что у нас много денег тратится не на футбол, а на людей, которые около него. Но этим уже должны заниматься другие органы, которые заботятся о том, куда тратятся средства государства», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Напомним, что этим летом «Зенит» сумел заработать на продаже Малкома, продав его в «Аль-Хиляль» за 60 млн. евро.