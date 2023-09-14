Бейл: У Беллингема нет потолка

Джуд Беллингем Фото: globallookpress.com
«Он отлично начал в "Реале". Он забивает голы, а это очень важно. Особенно в таком клубе, как "Реал". Хорошо начать в "Мадриде" очень важно.
У Джуда нет потолка, если он продолжит усердно трудиться и играть так, как он играет», — цитирует валлийца Goal.
В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник сыграл четыре матча, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.
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В прошлом сезоне за «Боруссию» Беллингем сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал семь голевых передач.