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    Бейл: У Беллингема нет потолка

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    Бывший вингер «Реала» Гарет Бейл высказался об игре полузащитника Джуда Беллингема за мадридцев.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    «Он отлично начал в "Реале". Он забивает голы, а это очень важно. Особенно в таком клубе, как "Реал". Хорошо начать в "Мадриде" очень важно.

    У Джуда нет потолка, если он продолжит усердно трудиться и играть так, как он играет», — цитирует валлийца Goal.

    В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник сыграл четыре матча, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В прошлом сезоне за «Боруссию» Беллингем сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал семь голевых передач.

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