начнут матч в 18:30 в кубке России по футболу, 13.09.2023.

Последний матч между собой: Луки-Энергия — Динамо С-Пб 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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