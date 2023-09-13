Карпин объяснил, почему сделал 12 замен в матче с Катаром

Главный тренер сборной Россиирассказал, почему в товарищеском матче с(1:1) приняли участие все игроки, попавшие в заявку.

«В этот раз все футболисты вышли на поле, потому что катарцы разрешили сделать 12 замен.

Да, дал почувствовать всем игру за сборную, получили все премию, так скажем, за работу, которую провели за время сборов», — приводит слова Карпина ТАСС.

Сбор национальной команды прошел с 4 по 12 сентября. В состав сборной вошли 49 игроков, которые были разделены на две группы. Первая (футболисты до 21 года) провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а вторая сыграла с Катаром (1:1).

Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.