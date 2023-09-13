Карпин оценил сентябрьский сбор национальной команды

Главный тренер сборной Россииподвел итоги сентябрьского сбор.

Сбор национальной команды прошел с 4 по 12 сентября. В состав сборной вошли 49 игроков, которые были разделены на две группы. Первая (футболисты до 21 года) провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а вторая сыграла с Катаром (1:1).

«Для меня сбор был полезным, для футболистов, надеюсь, тоже.

Мы посмотрели на футболистов, как они выглядят на это уровне. Работой на сборе удовлетворен», — приводит слова Карпина ТАСС.

Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.