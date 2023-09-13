Изидор: После предложения от «Зенита» я воспрял духом

Новичок «Зенита»заявил, что остался бы в «Локомотиве», если бы не получил предложение из Санкт-Петербурга.

«Летом у меня были предложения от разных европейских клубов, в том числе из Франции. Переговоры не закончились ничем, и в какой-то момент я загрустил. Но затем появилось предложение от "Зенита", и я воспрял духом, потому что было приятно получить его. Но если бы это предложение не возникло, то я бы остался в "Локомотиве" — мой контракт действует ещё несколько лет», — цитирует Изидора «Чемпионат».

Ранее стало известно, что в «Зените» Изидор будет играть под 10-м номером, который ранее принадлежал Малкому.