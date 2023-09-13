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    Изидор объяснил, почему решил перейти в «Зенит»

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    Форвард Вильсон Изидор объяснил своё решение перейти из «Локомотива» в «Зенит».

    Вильсон Изидор
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    Вильсон Изидор

    «У меня уже было немного времени осмотреться, ознакомиться с городом. Санкт-Петербург — прекрасный, очень красивый город. Мне здесь очень нравится, в команде приняли хорошо. Я сейчас сделаю всё, чтобы набрать оптимальную форму. Мне чуть проще, потому что я немного говорю по-русски и понимаю португальский, так что в общении с партнёрами по команде никаких проблем нет.

    Я выбрал "Зенит", потому что это самый большой клуб в России, чемпион. Во Франции все прекрасно знают о "Зените", поэтому для меня это был очень простой выбор», — цитирует Изидора «Чемпионат».

    О переходе Изидора в «Зенит» было объявлено 9 сентября.

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