Изидор объяснил, почему решил перейти в «Зенит»

Форвард Вильсон Изидор объяснил своё решение перейти из «Локомотива» в «Зенит».

«У меня уже было немного времени осмотреться, ознакомиться с городом. Санкт-Петербург — прекрасный, очень красивый город. Мне здесь очень нравится, в команде приняли хорошо. Я сейчас сделаю всё, чтобы набрать оптимальную форму. Мне чуть проще, потому что я немного говорю по-русски и понимаю португальский, так что в общении с партнёрами по команде никаких проблем нет.

Я выбрал "Зенит", потому что это самый большой клуб в России, чемпион. Во Франции все прекрасно знают о "Зените", поэтому для меня это был очень простой выбор», — цитирует Изидора «Чемпионат».

О переходе Изидора в «Зенит» было объявлено 9 сентября.