Гвардиол: Мне еще многому предстоит научиться у Гвардиолы

Защитникрассказал о работе с главным тренером команды

«Мне еще многому предстоит научиться у Гвардиолы. Однако мне нравится, как он работает с каждым игроком. Гвардиола старается исправить каждый элемент в футболисте.

Мы видим спокойствие с мячом у каждого игрока, они не боятся играть с мячом. Это делает "Манчестер Сити" особенным клубом», — заявил Гвардиол Manchester Evening News.

Напомним, что защитник этим летом перешел из «Лейпцига» в «Ман Сити». В нынешнем сезоне Гвардиол провел 3 матча за «горожан» в АПЛ, не отметившись результативными действиями.