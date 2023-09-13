Глушаков не сыграл в матче памяти Цымбаларя из-за Карреры

Стало известно, почему экс-капитан «Спартака»не вышел на поле в матче памяти белых Ильи Цымбаларя. Против его участия был бывший главный тренер «красно-белых»

Итальянский специалист, завоевавший со «Спартаком» золотые медали в 2017 году, был приглашен на пост главного тренера сборной мира в матче-памяти Цымбаларя.

По данным «СЭ», когда Каррера узнал, что Глушаков должен появиться на поле, он поставил организаторам ультиматум: «Либо он, либо я». В итоге Глушаков остался вне игры, а Каррера с Юрием Семин возглавили сборную мира.

В 2018 году между итальянцем и капитаном «Спартака» возник конфликт, который привел к отстранению полузащитника от тренировок с основой, а затем и уходу из команды.