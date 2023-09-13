Смородская: У сборной России дела плохи, оптимизма нет

Экс-президент «Локомотива»критически отозвалась об уровне и качестве игры сборной России под руководством

«Результаты сборной России удручают. Радости и оптимизма никакого нет. Прослеживается, что качества игры нет. Но если не играть, то будет ещё хуже. Уже и так очень плохо. Видно, что наши дела очень плохи, даже тем, кто никогда не интересовался футболом. Игра — это основа прогресса. Но что касается уровня нашего футбола, то он быстро падает», — сказала Смородская «Чемпионату».

Ранее сборная России в товарищеской встрече сыграла вничью с Катаром. Поединок закончился вничью 1:1.