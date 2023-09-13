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    Динамо Владивосток — Динамо Барнаул: смотреть онлайн в прямом эфире

    13.09.2023 в 12:00 начнется матч в кубке России по футболу Динамо Владивосток — Динамо Барнаул

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    Динамо Владивосток и Динамо Барнаул начнут матч в 12:00 в кубке России по футболу, 13.09.2023.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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