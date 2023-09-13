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    Аленичев о проблемах «Спартака»: У Абаскаля не получается угадать с составом

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    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев раскритиковал нынешнего тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    «Пруцев мог бы дать больше в центре поля. Но опять‑таки: болельщики говорят, что в команде большая ротация. Рвем "Динамо" за 24 минуты, а на следующую игру выходим — и там полсостава другие.

    С чем это связано? Не могу ответить на ваш вопрос. Вроде побежали с "Динамо", забивали красивые голы, а на следующий матч Соболев — при всем уважении к Саше — выходит никакой. Или Промес.

    На каждую позицию по два игрока присутствует. Этого достаточно, чтобы составить конкуренцию "Зениту". Верю, что "Спартак" может это сделать.

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    • Задача тренера в такой ситуации, как бы банально ни звучало, угадать с составом. Видимо, у Абаскаля это пока не получается. Об этом многие говорят — и я в принципе согласен с болельщиками», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.

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