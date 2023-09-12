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    Украина U21 — Северная Ирландия U21: смотреть онлайн в прямом эфире

    12.09.2023 в 19:30 начнется матч в группе F отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года Украина U21 — Северная Ирландия U21

    Футбол Евро-2023 U21
    Украина U21 и Северная Ирландия U21 начнут матч в 19:30 в группе F отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 12.09.2023.

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