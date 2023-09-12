начнут матч в 19:30 в группе A отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 12.09.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Турция U21» — «Италия U21». Коэффициент ставки — 2.06 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Италия U21»).

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