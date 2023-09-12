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    Тимощук: У «Зенита» были проблемы с результатом на старте сезона

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    Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал нынешние успехи сине-бело-голубых.

    Анатолий Тимощук
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    Анатолий Тимощук

    «В нескольких первых матчах сезона у "Зенита" были проблемы с результатом. Но сейчас мы чуть-чуть поправили ситуацию. Мы снова в лидирующей группе. К сожалению, не на первом месте, но надеюсь, что сможем всё исправить. Борьба ещё впереди, и мы полностью будем готовы к тому, чтобы любому навязать своё преимущество и опять быть на первом месте в турнирной таблице», — приводит слова Тимощука «Советский спорт».

    «Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка.

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