Тимощук: Оцениваю Марио Фернандеса как огромного профессионала своего дела

Тренер «Зенита»прокомментировал переход в питерский клуб защитника

«Я понимаю, почему многих так раздражает его переход. Но я оцениваю его лишь как огромного профессионала своего дела. Он очень много работает, приходит одним из первых, уходит одним из последних.

Что думаю о его забеге со скамейки запасных при праздновании гола в ворота ЦСКА? Не понимаю, почему все так это обсуждают. В других матчах, бывает, вся скамейка выбегает праздновать гол. Никакой реакции на это нет, все понимают, что это эмоции, так люди радуются», — приводит слова Тимощука «Советский спорт».

32-летний Фернандес выступал за ЦСКА на протяжении 10 лет (с 2012 по 2022 год).