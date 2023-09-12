Тер Штеген: У нас с Хави особая связь

Вратарь «Барселоны» и сборной Германиирассказал о взаимоотношениях с главным тренером сине-гранатовых

«Когда он покинул "Барселону" в качестве игрока в 2015 году, мы продолжали поддерживать общение. У нас особая связь и очень открытые отношения. Если он критикует меня, то я крайне восприимчив к подобной критике. Это важно для наших отношений. Я могу разделять личные и профессиональные вопросы. Я думаю, что мы, немцы, в целом хороши в этом», — приводит слова тер Штегена Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне тер Штеген побил рекорд «Барселоны» по количеству матчей без пропущенных голов в одном сезоне Ла Лиги.