начнут матч в 19:00 в группе A отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 12.09.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Норвегия U21»).

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