Карпин: Конечно, сборная России сейчас претендовала бы на выход на ЧЕ и ЧМ

Главный тренер сборной Россииответил на вопрос, на что могла бы претендовать нынешняя главная команда страны.

«Если прям завтра нас вернули бы в отборочные чемпионата Европы, эта сборная вышла бы. На что ещё она могла бы претендовать? На невылет? Конечно, на попадание на чемпионат Европы или мира. Был же отбор последний. Кто другой в команде? Кого нет? Алексея Миранчука не было в последних играх. Дивеева, Осипенко тоже не было. И что.

Эта же сборная, без двух-трёх игроков, полтора-два года назад закончила на втором месте. За это время, понятно, состояние другое, но мотивация была бы другая.

Я за полтора года привык к перелётам. От них я не устаю. Вот если бы ещё надо было ехать по шесть часов на автобусе в одну сторону, потом ещё восемь в другую, то, наверное, устал бы. Сейчас вообще кайф. Слетали в Египет, всего два часа до Суэца, сюда прилетели — сразу в гостиницу.

Как переживаю этот сентябрь? Нормально. Глебов сказал, что я стал больше нервничать? Конечно. Ещё бы я не нервничал. Как справляюсь — курю, например

Можно ли критиковать сборную? Можно, конечно, а что ещё делать? Мы уже миллион раз сказали, что работаем на будущее. От того, что я ещё раз это скажу, ничего не изменится», — приводит слова Карпина «Чемпионат».