«МЮ» может подписать экс-игрока «Астон Виллы» Эль-Гази из-за проблем с Антони и Санчо

рассматривает возможность подписания полузащитника, сообщает Daily Mail.

Эль-Гази находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с ПСВ Эйндховен.

«МЮ» проявляет интерес к нидерландскому футболисту из-за проблем с Антони и Джейдоном Санчо.

Антони на днях был отстранен от команды из-за обвинений в насилии, а Санчо, скорее всего, не будет играть из-за конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

По данным источника, помимо «МЮ», экс-игрока «Астон Виллы» и «Эвертона» хотят подписать клубы из Саудовской Аравии.

В прошедшем сезоне Эль-Гази провел в чемпионате Нидерландов 23 матча, в которых забил восемь мячей.