ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная РоссииНеудачный дебют Онопко. Экспериментальная сборная России проиграла бессмысленный матч
  • 08:46
    • Погба сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Француз временно дисквалифицирован
  • 10:13
    • Ван Гал готов возглавить сборную Германии
  • 10:02
    • Калинская вышла во второй круг турнира в Осаке
  • 09:37
    • «МЮ» может подписать экс-игрока «Астон Виллы» Эль-Гази из-за проблем с Антони и Санчо
  • 09:06
    • «Динамо» может подписать защитника «Крузейро»
    Все новости спорта

    «МЮ» может подписать экс-игрока «Астон Виллы» Эль-Гази из-за проблем с Антони и Санчо

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Манчестер Юнайтед АПЛ Футбол Англии Трансферы
    «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания полузащитника Анвара Эль-Гази, сообщает Daily Mail.

    Анвар Эль-Гази
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анвар Эль-Гази

    Эль-Гази находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с ПСВ Эйндховен.

    «МЮ» проявляет интерес к нидерландскому футболисту из-за проблем с Антони и Джейдоном Санчо.

    Антони на днях был отстранен от команды из-за обвинений в насилии, а Санчо, скорее всего, не будет играть из-за конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

  • Пулишич, Гюндоган и еще 17 самых выгодных трансферов лета 2023 года
  • Этим летом расходы клубов достигли беспрецедентного уровня, но некоторым командам удалось заключить выгодные сделки
  • 10/09/2023

    • По данным источника, помимо «МЮ», экс-игрока «Астон Виллы» и «Эвертона» хотят подписать клубы из Саудовской Аравии.

    В прошедшем сезоне Эль-Гази провел в чемпионате Нидерландов 23 матча, в которых забил восемь мячей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Россия переиграть Катар?
  • Катар — Россия. Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • Приблизится ли Швеция к Австрии?
  • Швеция — Австрия. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Украина вновь неудачно сыграет против Италии?
  • Италия — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.51
  • Экспресс дня 12 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.25
  • Прогноз на матч Катар — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.18
  • Прогноз на матч Швеция — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Италия — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Испания — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.81
  • Прогноз на матч Бельгия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Боливия — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Волга — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры