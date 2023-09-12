Карвахаль: Когда в «Реале» было трио BBC, мы играли с большей свободой

Защитникзаявил, что за 11 лет футбол сильно изменился.

«Многое изменилось с тех пор, как я начинал 11 лет назад в первой команде. Я помню, что когда у нас было трио BBC (Карим Бензема — Гарет Бэйл — Криштиану Роналду), и к нам приезжала команда из середины таблицы или ниже, мы знали, что забьем четыре гола.

Мы играли с большей свободой, к этим матчам мы не так сильно готовились в плане тактики, потому соперник не знал, как нам противостоять. Сейчас такое трудно увидеть, потому что любая команда может обыграть тебя дома, если ты не подготовишься правильным образом.

В плане физики произошло значительное улучшение, и все стало более ровным», — сказал Карвахаль Marca.

Напомним, что сейчас Карим Бензема выступает за «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, Роналду играет за «Аль-Наср», а Гарет Бейл завершил карьеру футболиста.

После 4-х туров «Реал» занимает 1-е место в таблице Примеры с 12-ю очками в активе.