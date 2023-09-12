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    Карвахаль о Беллингеме: Мы не хотим слишком сильно обожествлять его

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    Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль высоко оценил уровень игры полузащитник команды Джуда Беллингема.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    «Мы не хотим слишком сильно обожествлять его, потому что планка уже установлена слишком высоко. С самого первого дня, когда он начал тренироваться с нами на предсезонке, мы, ветераны, переглянулись и сказали: "Уф, он знает, что делает!"

    Он очень быстр, обладает сумасшедшей техникой, он очень совершенный игрок, умеет завершать атаки. Начиная с третьей недели он понимает игру каждого, просто наблюдая со стороны. Он очень умный футболист», — сказал Карвахаль Universo Valdano.

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    • В нынешнем сезоне Беллингем провел 4 матча за «Реал» в Примере, забил 5 голов и сделал голевую передачу. Напомним, что полузащитник перешел из дортмундской «Боруссии» в стан «сливочных» этим летом.

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