Карвахаль о Беллингеме: Мы не хотим слишком сильно обожествлять его

Защитниквысоко оценил уровень игры полузащитник команды

«Мы не хотим слишком сильно обожествлять его, потому что планка уже установлена слишком высоко. С самого первого дня, когда он начал тренироваться с нами на предсезонке, мы, ветераны, переглянулись и сказали: "Уф, он знает, что делает!"

Он очень быстр, обладает сумасшедшей техникой, он очень совершенный игрок, умеет завершать атаки. Начиная с третьей недели он понимает игру каждого, просто наблюдая со стороны. Он очень умный футболист», — сказал Карвахаль Universo Valdano.

В нынешнем сезоне Беллингем провел 4 матча за «Реал» в Примере, забил 5 голов и сделал голевую передачу. Напомним, что полузащитник перешел из дортмундской «Боруссии» в стан «сливочных» этим летом.