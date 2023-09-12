Канселу об игре за «Барселону»: Тренер дает мне немного свободы, и мне это нравится

Защитниквысказался об игре под руководством главного тренера «сине-гранатовых»

«Тренер дает мне немного свободы, и мне это нравится. Я чувствую себя комфортно, играя как в центре, так и на фланге. Я приспособлюсь ко всему, что от меня потребует тренер.

Я хочу играть в футболке "Барсы" и показать болельщикам и людям, которые верили в меня, как трудно было попасть в команду. Я хочу добиться больших успехов с "Барсой", потому что это всегда было моей мечтой. Это клуб мечты, все мои друзья знают о нем, все мои кумиры играли за эту команду», — сказал Канселу Goal.

Напомним, что в это межсезонье Канселу перешел из «Манчестер Сити» на правах аренды. Защитник успел сыграть за «Барселону» лишь в одном матче.