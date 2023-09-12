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    Канселу об игре за «Барселону»: Тренер дает мне немного свободы, и мне это нравится

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    Защитник «Барселоны» Жоау Канселу высказался об игре под руководством главного тренера «сине-гранатовых» Хави.

    Жоау Канселу
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    Жоау Канселу

    «Тренер дает мне немного свободы, и мне это нравится. Я чувствую себя комфортно, играя как в центре, так и на фланге. Я приспособлюсь ко всему, что от меня потребует тренер.

    Я хочу играть в футболке "Барсы" и показать болельщикам и людям, которые верили в меня, как трудно было попасть в команду. Я хочу добиться больших успехов с "Барсой", потому что это всегда было моей мечтой. Это клуб мечты, все мои друзья знают о нем, все мои кумиры играли за эту команду», — сказал Канселу Goal.

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    • Напомним, что в это межсезонье Канселу перешел из «Манчестер Сити» на правах аренды. Защитник успел сыграть за «Барселону» лишь в одном матче.

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