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    Белоруссия U21 — Португалия U21: смотреть онлайн в прямом эфире

    12.09.2023 в 16:00 начнется матч в группе G отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года Белоруссия U21 — Португалия U21

    Футбол Евро-2023 U21
    В 16:00 12.09.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Белоруссия U21 — Португалия U21.

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    Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами Белоруссия U21 и Португалия U21. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.

    Последний матч между собой: Белоруссия U21 — Португалия U21 1:5 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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