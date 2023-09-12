Баринов: Для меня нет стадиона лучше, чем в Черкизово

Хавбек «Локомотива»заявил, что для него нет лучшего стадиона в России, чем в Черкизово.

«Мы с Антоном Миранчуком храним ценности. Мы уже всё видели, все трофеи в России выиграли. Но иногда задумываешься и понимаешь, что нам по 26-27 лет. Но на нас ответственность, а ещё на Гиле, на Рифате. Мы стараемся доносить до ребят, что они находятся не в какой-то средней команде, а в топ-клубе, где есть все условия. Главное, чтобы они это понимали.

Для меня "Локомотив" ― это дом. Для меня нет лучшего стадиона в России, чем в Черкизово. Лучше базы, чем в Баковке, тоже не существует. К такому стремятся маленькие дети. Я тоже стремился и воплотил свою мечту», — сказал Баринов «Чемпионату».

Сейчас «Локомотив» возглавляет Михаил Галактионов.