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    Баринов: Для меня нет стадиона лучше, чем в Черкизово

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    Хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что для него нет лучшего стадиона в России, чем в Черкизово.

    Дмитрий Баринов
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    Дмитрий Баринов

    «Мы с Антоном Миранчуком храним ценности. Мы уже всё видели, все трофеи в России выиграли. Но иногда задумываешься и понимаешь, что нам по 26-27 лет. Но на нас ответственность, а ещё на Гиле, на Рифате. Мы стараемся доносить до ребят, что они находятся не в какой-то средней команде, а в топ-клубе, где есть все условия. Главное, чтобы они это понимали.

    Для меня "Локомотив" ― это дом. Для меня нет лучшего стадиона в России, чем в Черкизово. Лучше базы, чем в Баковке, тоже не существует. К такому стремятся маленькие дети. Я тоже стремился и воплотил свою мечту», — сказал Баринов «Чемпионату».

    Сейчас «Локомотив» возглавляет Михаил Галактионов.

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