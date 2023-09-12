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    Баринов: Для борьбы за титул «Локомотиву» нужны трансферы

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    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов считает, что «железнодорожники» не смогут выиграть чемпионат России без усиления состава.

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    «Чтобы "Локомотив" мог бороться за титул, нам нужно усиление — это 100%. А так, если боженька поможет — то способны.

    Хотя, конечно, можно и с 13-ю игроками титул выиграть, как мы это сделали при Палыче.

    Но все равно, считаю, трансферы нужны. Но сейчас, видимо, ситуация, что мы не можем никого привезти», — приводит слова Баринова «Чемпионат».

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