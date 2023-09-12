Баринов: Для борьбы за титул «Локомотиву» нужны трансферы

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов считает, что «железнодорожники» не смогут выиграть чемпионат России без усиления состава.

«Чтобы "Локомотив" мог бороться за титул, нам нужно усиление — это 100%. А так, если боженька поможет — то способны.

Хотя, конечно, можно и с 13-ю игроками титул выиграть, как мы это сделали при Палыче.

Но все равно, считаю, трансферы нужны. Но сейчас, видимо, ситуация, что мы не можем никого привезти», — приводит слова Баринова «Чемпионат».

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров. В ближайшем матче команда Михаила Галактионова сыграет на своем поле с «Оренбургом». Игра состоится 17 сентября, начало — в 19:00 мск.