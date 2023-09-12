Аленичев: Не узнаю Промеса — апатия какая-то

Бывший главный тренер «Спартака»поделился мнением о проблемах красно-белых.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.

«Не знаю, выдержит Абаскаль или нет, но верю, что "Спартак" такую неудачную полосу пройдет. Трудные времена бывают у всех команд: и у "ПСЖ", и у "Баварии" с "Барселоной". "Спартак" — не исключение.

Он хорошо начал сезон — и все начали говорить, что "Спартак" составит конкуренцию "Зениту". Это плохо. Думаю, футболисты стали думать: "Если мы три тура выиграли, дальше все пойдет как по накатанной". Только так не бывает — надо одно место рвать в каждой игре.

Сейчас надо сделать правильные выводы, не обращать внимания, что говорят со стороны, и объединиться, чтобы "Спартак" был един — и с новыми силами пойти в бой. Верю, что "Спартак" составит конкуренцию "Зениту" — вплоть до последнего тура.

Все знают, что Барриос и Вендел — действительно мощный центр. Одни из лучших игроков в нашем чемпионате. Но "Спартак" должен быть готовым к этому. А игра "Спартака" в Краснодаре вам понравилась? Один момент за матч, когда Соболев простреливал и попал в перекладину. А что Кордоба делал с ними?

Я сейчас Промеса не узнаю — апатия какая‑то. Понимаю, что есть проблемы со стороны, но Квинси должен свои лидерские качества показывать. Или — Бонгонда. В первые игры классно выглядел — бежал, забивал. А сейчас… Не знаю, что у них в коллективе происходит.

Да, лица у всех спартаковцев поменялись, визуально это заметно. Не могу говорить, почему, не знаю. Может, ругаются с тренером, может, еще что‑то. Откуда мы знаем? Но, повторюсь, верю, что после паузы на сборную надо начинать рвать одно место. Потому что болельщики уже на грани», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

Промес провел в текущем чемпионате России семь матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.