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    Акинфеев рассказал, что будет делать после завершения карьеры

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    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев ответил, чем планирует заняться после завершения карьеры.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «Первым делом, что я сделаю, — отдохну. Два, три, четыре месяца — не знаю, сколько это будет. Просто выдохну, скажу, чтобы не трогали меня, потому что хочу побыть с семьей. На самом деле я мечтаю попутешествовать, первым делом съездить по Золотому кольцу России — для меня это ключевая галочка должна быть. Потом и на Алтай, и на Дальний Восток, и в Армению — красивые места. Чисто для себя, для познания, географии», — приводит слова Акинфеева пресс-служба красно-синих.

    Летом 2023 года Акинфеев говорил, что хочет играть в ЦСКА до 2028 года. Действующий контракт с клубом истекает летом 2024 года.

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