Акинфеев: Для меня футбол — это трофеи, а не популярность или деньги

Голкиперзаявил, что играет в футбол именно ради трофеев.

«Спортсмен играет ради трофеев, а ради чего ещё? Я считаю так. Ну может быть, кто-нибудь играет ради денег, зарплаты. Мне всегда было интересно играть в сильном, стабильном ЦСКА.

Для меня футбол — это трофеи, не популярность или деньги, трофеи и любимая команда. Тебя запомнят победителем», — сказал Акинфеев в видео на клубном YouTube-канале ЦСКА.

Напомним, что Акинфеев выступает за армейцев более 20-и лет. В нынешнем сезоне голкипер провел 4 матча, в одном из которых сыграл на ноль.