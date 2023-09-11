Узбекистан U21— Россия U21: счет матча 0:2, обзор голов

Молодежная сборная России в товарищеской встрече добилась победы Фото: globallookpress.com
Гости добились успеха. Россияне забили в ворота соперника два безответных гола.
Сборная России отлично начала матч, забив быстрый мяч. Отличился Алексей Колтаков. На 15-й минуте ворота соперника поразил Илья Ишков.
Стоит отметить, что с 65-й минуты хозяева играли вдесятером из-за удаления Алиджона Бекмуродова.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Узбекистан U21 — Россия U21 — 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 — Колтаков (2), 0:2 — Ишков (15)Россия U21: Дегтев, Агаев (Рядно, 74), Игнатов, Чурилов (Рожков, 74), Бозов (к), Иванов, Смелов (Кисляк, 60), Ишков (Воинков, 87), Колтаков (Щетинин, 87), Пушкарев (Глебов, 60), Згурский (Шамонин, 46)
На данный момент российские сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.