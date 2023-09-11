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    Уткин: Сборная России должна играть

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    Спортивный комментатор Василий Уткин высказался о ситуации сборной России, которая проводит товарищеские матчи с соперниками невысокого уровня.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «Я поболею за Наира Тикнизяна в Армении, за Сабу Сазонова в Грузии. Но я непременно дождусь, когда сборная России — под свист ли, под аплодисменты ли — снова выйдет на официальный матч. Я стану старше и ещё сентиментальнее себя нынешнего. Может, и всплакну.

    Чтобы это увидеть, необходимы два условия. Одно ни от чего не зависит: надо мне дожить до этого. Я ещё не очень старый, но мало ли. Это не мне решать. И должна дожить сборная. А вот это уже другое дело. Это управляемо. Для этого она должна играть. Это ведь не зависит ни от одного человека конкретно. Это коллективный труд. Вот она и играет. И правильно делает», — написал Уткин в своей колонке для «Советского спорта».

    Завтра, 12 сентября, сборная России проведет товарищеский матч с Катаром.

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