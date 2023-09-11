Семин: Уровень Кварацхелии соответствует «Барселоне»

Известный российский тренерсчитает, что полузащитник «Наполи»способен заиграть в

Ранее стало известно, что Кварацхелия попал в список претендентов на «Золотой мяч».

«Я думаю, что по своему стилю Хвича как раз подходит "Барселоне", это его команда. И второй очень важный момент: он молодой и прогрессирующий игрок.

Думаю, что уровень Кварацхелии соответствует "Барселоне". Стоит ли Хвича 100 миллионов? Это спорный момент, ответ на который дать сложно.

Раз на рынке есть такие цифры, а он ведущий игрок Европы, он стоит этих денег», — приводит слова Семина «Чемпионат».

Transfermarkt оценивает стоимость Кварацхелии в 85 миллионов евро.