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    Семин: Уровень Кварацхелии соответствует «Барселоне»

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    Известный российский тренер Юрий Семин считает, что полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия способен заиграть в «Барселоне».

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    Ранее стало известно, что Кварацхелия попал в список претендентов на «Золотой мяч».

    «Я думаю, что по своему стилю Хвича как раз подходит "Барселоне", это его команда. И второй очень важный момент: он молодой и прогрессирующий игрок.

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    • Думаю, что уровень Кварацхелии соответствует "Барселоне". Стоит ли Хвича 100 миллионов? Это спорный момент, ответ на который дать сложно.

    Раз на рынке есть такие цифры, а он ведущий игрок Европы, он стоит этих денег», — приводит слова Семина «Чемпионат».

    Transfermarkt оценивает стоимость Кварацхелии в 85 миллионов евро.

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