Семин: Уровень Кварацхелии соответствует «Барселоне»

Хвича Кварацхелия Фото: globallookpress.com
Ранее стало известно, что Кварацхелия попал в список претендентов на «Золотой мяч».
«Я думаю, что по своему стилю Хвича как раз подходит "Барселоне", это его команда. И второй очень важный момент: он молодой и прогрессирующий игрок.
Думаю, что уровень Кварацхелии соответствует "Барселоне". Стоит ли Хвича 100 миллионов? Это спорный момент, ответ на который дать сложно.
Раз на рынке есть такие цифры, а он ведущий игрок Европы, он стоит этих денег», — приводит слова Семина «Чемпионат».
Transfermarkt оценивает стоимость Кварацхелии в 85 миллионов евро.