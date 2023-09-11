Мостовой: У Пиняева такая взрывная скорость — это сумасшествие просто

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о полузащитнике «Локомотива» Сергее Пиняеве.

«Я, когда три года назад его увидел, сказал, что через 2–3 года он будет в сборной. Его природа наградила такими данными, что грех ими не пользоваться.

Если бы меня в 16 лет наградили такими данными… Там такая взрывная скорость — это сумасшествие просто.

Конечно, он уедет в любую лигу, если захотят. Футбол одинаково везде прост, в любой стране. Другое дело, что подходы немножко разные.

Он должен от комфортных условий отказаться на начальном этапе, чтобы себя проявить и зарекомендовать. Всё остальное у него есть. Если он выдержит это, то останется там и будет прогрессировать.

Взять пример Головина: уехал в 21 год — пожалуйста, уже шестой год во Франции. Я сам там играл, поэтому знаю, что это. Хотя многие скептики говорили, что зачем он туда едет. Сейчас он чувствует себя там сильным, одним из лучших», — приводит слова Пиняева «Матч ТВ».