начнут матч в 19:00 в группе F отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 11.09.2023.

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