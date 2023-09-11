Карпин — о Катаре: Нет чувств, что приехали в страну, принимавшую ЧМ

Наставник сборной Россииподелился впечатлениями от товарищеского матча с Катаром. Игра состоится 12 сентября.

«Сейчас уже нет никаких чувств, что мы приехали в страну, которая принимала чемпионат мира. Уже ни холодно, ни жарко. Отпустило, когда чемпионат мира прошел. По инфраструктуре, конечно, это лучшее, что мы видели за все матчи до этого.

О матче здесь в 1996-м помню лишь, что было очень жарко. Не так, как здесь сейчас. Других подробностей не помню вообще ничего — у меня, может, мозг тогда закипел, что помню лишь про жару», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Стартовый свисток в матче Катара и России прозвучит в 18:15 мск.