Изидор сравнил «Зенит» с «ПСЖ»

Новичок «Зенита»высказался о переходе в питерский клуб. Ранее нападающий выступал за

«Что думал о "Зените", когда играл против него? Да, я играл против "Зенита" дважды — один раз мы проиграли 0:5, второй раз — 1:3, поэтому воспоминания о тех матчах не самые приятные. Но, когда играешь против "Зенита", понимаешь, что это самый большой клуб России, это как "ПСЖ" во Франции.

Это большая команда, большой стадион, потрясающие болельщики и сильные игроки, поэтому я очень счастлив быть здесь и продолжать своё развитие вместе с этими парнями и с этим городом. Это точно пойдёт мне только на пользу», — приводит слова Изидора официальный сайт «Зенита».